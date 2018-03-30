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Spor

Turgutluspor'da hedef galibiyet

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)  TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor, pazar günü evinde Gölcükspor'u yenerek iç sahadaki galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor

30 Mart 2018 17:19

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) 

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor, pazar günü evinde Gölcükspor\'u yenerek iç sahadaki galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Taraftarının önünde oynadığı son 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, Gölcük ekibini mağlup ederek taraftarlarının gönlünü almak istiyor. Manisa ekibinde; sakatlıkları bulunan Yaşar, Rıdvan, Berkay ve Fatih Somuncu\'nun tedavileri sürüyor.
FENERBAHÇE\'DEN GENÇLER ALINACAK
Öte yandan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve kulüp başkanı Hakan Sezer, İzmir\'de kulüp üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat\'ı ziyaret etti. Kulüp başkanı Sezer, gelecek sezon için Fenerbahçe altyapısından oyuncu desteği sözü aldıklarını açıkladı.

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