T24 LogoT24 Logo
Spor

Turgutluspor'da Ferdi telaşı

TURGUTLU (Manisa), (DHA)- TFF 3

02 Eylül 2017 19:23

TURGUTLU (Manisa), (DHA)- TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor\'da tedavisi süren kaptan Ferdi Başoda\'nın iyileşmesi için seferberlik ilan edildi.
Kırmızı-siyahlıların evinde Yeşil Bursa\'yı 1-0 mağlup ettiği sezonun ilk maçında sakatlanan ve adalesinde darbeye bağlı kanama oluşan tecrübeli futbolcu, kupadaki Tire 1922 karşılaşmasında forma giyemedi. Sağlık ekibi Ferdi\'nin, ligde deplasmanda oynanacak Anadolu Bağcılarspor maçına yetişmesi için yoğun tedavi uyguluyor. Deneyimli forvetin büyük ihtimalle forma giyebileceği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TURGUTLU Manisa DHA TFFLigGrupTurgutlusporFerdi BaşodaKırmızısiyahlılarınYeşil BursaTireSağlıkFerdiAnadolu BağcılarsporDeneyimli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24