Turgutluspor'da Ferdi telaşı

TURGUTLU (Manisa), (DHA)- TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor\'da tedavisi süren kaptan Ferdi Başoda\'nın iyileşmesi için seferberlik ilan edildi.

Kırmızı-siyahlıların evinde Yeşil Bursa\'yı 1-0 mağlup ettiği sezonun ilk maçında sakatlanan ve adalesinde darbeye bağlı kanama oluşan tecrübeli futbolcu, kupadaki Tire 1922 karşılaşmasında forma giyemedi. Sağlık ekibi Ferdi\'nin, ligde deplasmanda oynanacak Anadolu Bağcılarspor maçına yetişmesi için yoğun tedavi uyguluyor. Deneyimli forvetin büyük ihtimalle forma giyebileceği öğrenildi.