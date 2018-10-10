Turgutluspor'da Duman hızlı başladı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta 4 maçtır galibiyete hasret kalan Turgutluspor\'da Erdal İşkar\'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Duman, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Tesislerde çalışma öncesi oyuncularıyla tek tek tanışan 61 yaşındaki Duman, takıma yoğunlaştırılmış takvimde 9 günde oynanacak 3 maçtan 9 puan çıkartacak güçte olduklarını söyledi. Ahmet Duman, ilk antrenmanı sık sık keserek oyuncularına uyarılarda bulundu. Grupta 13 Ekim\'de deplasmanda Ankara Adliyespor, 17 Ekim\'de evinde Muğlaspor, 21 Ekim\'de ise yine dış sahada 1461 Trabzon\'la karşılaşacak Turgutluspor\'da sakat Fatih Arat ve Tugay\'ın tedavileri sürüyor.

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