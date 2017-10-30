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Spor

Turgutluspor'da çifte üzüntü

TURGUTLU, (DHA) - TFF 3

30 Ekim 2017 18:21

TURGUTLU, (DHA) - TFF 3. Lig 2. Grup\'ta deplasmanda Darıca Gençlerbirliği\'ne 1-0 yenilen Turgutluspor, hem namağlup unvanını hem de liderlik koltuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Zirvedeki yerini 22 puana yükselen Pazarspor\'a kaptıran kırmızı-siyahlılar, 21 puanda kalarak ikinci sırayı aldı. Kasaba, bu sezon 2. haftada deplasmanda 0-0 sona eren Anadolu Bağcılarspor maçından sonra ikinci kez bir karşılaşmada rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Turgutluspor, pazar günü Erokspor\'u koltuğu geri almak için konuk edecek.

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