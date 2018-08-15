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Spor

Turgutluspor'a sakat oyunculardan iyi haber

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) KARTEPE kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 3

15 Ağustos 2018 16:57

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

KARTEPE kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 3. Lig ekibi Turgutluspor\'a iki sakat futbolcusundan iyi haber geldi.
Tedavilerinin ardından iyileşen forvet Fatih Arat ve sol bek Zihni Aydın, kampta takımla çalışmalara dahil oldu. Şimdiye kadar 4 hazırlık maçına çıkan kırmızı-siyahlılar, Turgutlu\'da Karşıyaka\'yı 2-1, Kızılcabölükspor\'u 1-0 yenerken Kartepe kampında Sarıyer\'e 2-0 ve Osmaniyespor\'a 1-0 yenildi. Turgutluspor, kampı 19 Ağustos\'ta noktalayacak.

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