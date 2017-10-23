Turgutluspor zirveyi sevdi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Kayseri Erciyesspor\'u evinde 2-0 yenip liderliği bırakmayan Turgutluspor zirvenin keyfini çıkarıyor.

Grupta 9 haftayı 6 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup lider geçen Turgutluspor\'da taraftarlar, şimdiden şampiyonluk şarkıları söylemeye başlarken Teknik Direktör Özgün Kaya Erciyesspor\'un sonuncu olmasına rağmen kendilerini oldukça zorladığını belirterek, \"Takipçimiz Pazarspor\'un kayıp yaşamadığı haftayı galibiyetle bitirmek çok önemliydi. Liderliğimizi sürdürüyoruz. Yokluklar içinde 850 kilometre yol gelip maça çıkan Kayseri Erciyessporlu futbolcuları da yürekten kutluyorum\" dedi. Başkan Hakan Sezer de başarılı grafiğin süreceğini dile getirdi.

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