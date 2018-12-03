Turgutluspor yeni seri istiyor

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta üst üste 5 maç kazandıktan sonra evinde Payasspor\'a 1-0 yenilen Turgutluspor\'da teknik direktör Ahmet Duman, moral bozmadan yeni bir seri yakalamak istediklerini söyledi.

\"Bu mağlubiyet bizi yıkmamalı\" diyen Duman, \"Futbolun içinde her sonuç var. Önemli oyuncularımız sakattı ve kadromuzun darlığı yüzünden takımın saha içindeki ağırlığı kayboldu. Kötü bir mağlubiyet aldık ama yeniden bir seri yakalayabilecek gücümüz var. Halen Play-Off hattındayız ve devrenin son 2 maçını da kazanıp yerimizi korumak istiyoruz\" diye konuştu.

