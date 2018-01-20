Turgutluspor Türker ve Ozan'ı renklerine bağladı

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta ikinci yarıya Play-Off hedefiyle başlayan Turgutluspor, İstanbulspor\'dan 22 yaşındaki kaleci Türker Dırdıroğlu\'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katarken, Osmaniyespor\'dan 24 yaşındaki forvet Ozan Şamiloğlu ile 1.5 yıllığına anlaştı. Devre arasında daha önce kadrosuna Fatih Çakır ve Emin Altunay\'ı katan kırmızı-siyahlıların Türker ve Ozan\'la transferi kapattığı öğrenildi. Karşıyaka\'da futbola başlayan forvet Ozan, Bergama Belediyespor\'la profesyonelliğe geçiş yaparken son olarak Osmaniyespor\'da forma giydi. Kaleci Türker ise İstanbul Beylikdüzü\'nde futbola başladı, İstanbulspor\'da profesyonel olduktan sonra son olarak Muğlaspor\'da oynadı.