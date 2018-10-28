Turgutluspor sevinç yumağı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Fatsa Belediyespor\'u 90+4\'üncü dakikada gelen golle 2-1 yenen Turgutluspor, yeniden düşme hattından çıkmanın mutluluğu yaşadı.

Geçen hafta 1461 Trabzon\'a yenilip tekrar düşme hattına gerileyen, Fatsa galibiyetiyle 11 puana ulaşarak 12\'nci sıraya yükselen kırmızı-siyahlı takımda oyuncular maç bitimiyle sevinç yumağı oluşturdu. Taraftarlarıyla bütünleşen futbolcular, 3 puanın sevincini sevenleriyle paylaştı. Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Kulüp Başkanı Hakan Sezer de mücadelelerinden dolayı oyuncuları ayakta alkışladı.

Teknik direktör Ahmet Duman maç sonrası yaptığı açıklamada, \"Çok zor maç olacağını biliyorduk. Hiçbir maç kolay değil. Rakibe pozisyon vermediğimiz bir maçtı. Son dakikalarda savunmada bireysel hatadan bir gol yedik. Oyundan düşmedik. Uzatmada dakikalarında attığımız golle kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı mücadeleleri için kutluyorum. Sakatlarımız var, cezalımız var. Zor şartlarda kadro kuruyoruz. Bazı arkadaşlarımızın yerini tamamlayamıyoruz. İçimizdeki coşkuyla zor da olsa 3 puanı aldık. Bunun devamını getirmek istiyoruz\" dedi.

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