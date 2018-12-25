Turgutluspor sahaya indi

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta ilk yarıyı 27 puanla 5\'inci sırada tamamlayan Turgutluspor, 20 Ocak\'ta başlayacak ikinci yarı maçları için tesislerinde toplandı.

2 Ocak\'ta 10 günlük kamp için Antalya\'ya gidecek olan turgutluspor\'da başkan Hakan Sezer, kamp dönemi ve ara transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, \"Antalya\'da 4-5 hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Takımımızı daha güçlü hale getirmek için ihtiyaç olan futbolcuları transfer etmeye çalışacağız. Sezon sonunda adımızı Play-Off\'a yazdırmak istiyoruz\" dedi.

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