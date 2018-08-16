Turgutluspor rahat kazandı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - KARTEPE kampında hazırlıklarını sürdüren 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup takımlarından Turgutluspor, Bölgesel Amatör Ligi ekibi Serdivanspor\'la oynadığı özel maçı 3-0 kazandı. Mücadeleye Mehmetcan - Sezer, Furkan, Emre Kars, Mehmet Berber, Emre avcı, Çağrı, Fatih Çakır, Güner, Tugay, Melih 11\'iyle başlayan kırmızı-siyahlıların gollerini Emre, Fatih Çakır ve Mustafa Yılmaz attı.
Sezon öncesi şimdiye kadar 5 hazırlık maçına çıkan Turgutlu, 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Kasaba, 18 Ağustos\'ta Amedspor\'la karşılaşıp kampı tamamlayacak.