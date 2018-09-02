Turgutluspor puandan memnun

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda geriye düştüğü maçta öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamayıp Bağcılarspor\'la 2-2 berabere kalan Turgutluspor\'da teknik direktör Erdal İşkar, basit goller yediklerini ancak lige puanla başlamalarının önemli olduğunu belirtti.

Erdal İşkar, \"İlk maçlar her zaman zor geçer. İlk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Geriye düşmemize rağmen 2-1 öne geçtik. Çabuk gol yemeseydik maçın seyri farklı olabilirdi. Kalemizde basit goller gördük. İkinci yarıda tempomuz düştü. Kazanabilirdik ama puanla başlamak önemli. İlk yarıdaki oyunumuzu 90 dakikaya yayarsak takımımız çok daha iyi bir durumda olur. Haftaya Diyarbekir maçıyla taraftarımızla buluşacağız. Bu maçta 3 puanla tanışarak taraftarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum\" dedi.