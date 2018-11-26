Turgutluspor potaya girdi

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Anagold 24 Erzincanspor\'u deplasmanda 3-2 yenerek 5\'te 5 yapan Turgutluspor, Play-Off potasına girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Teknik direktör Ahmet Duman değerli bir galibiyet aldıklarını ancak kesinlikle şımarmayacaklarını söyledi. \"Başarımızı sürdüreceğiz\" diyen Duman, \"Küme düşme hattındayken ilk 5 sıranın içine girdik. Emeği geçen herkesi kutluyor, bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ancak mütevazi olacağız, rehavete kapılmayacağız. Erzincanspor deplasmanında çok iyi mücadele ettik. Bu hafta da Payasspor\'la evimizde karşılaşacağız. Kazanıp Play-Off hattındaki yerimizi korumak istiyoruz\" dedi.