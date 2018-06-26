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Spor

Turgutluspor Necmi Çoban'la imzaladı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) TFF 3'üncü Lig takımlarında Turgutluspor, yapılan kongre sonrası şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro oluşturmak için dış transferde gaza bastı

26 Haziran 2018 15:42

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig takımlarında Turgutluspor, yapılan kongre sonrası şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro oluşturmak için dış transferde gaza bastı. 
İlk olarak Kızılcabölükspor\'dan kaleci Cihan Şentürk\'e imza attıran kırmızı-siyahlılar, Payasspor\'dan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Necmi Çoban\'ı da renklerine bağladı. Başkan Hakan Sezer\'inde bulunduğu imza töreninde Necmi\'yle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yozgatspor\'da profesyonelliğe geçiş yapan oyuncu, Sorgun Belediyespor, Ankara Adliyespor ve Payasspor\'da top koşturdu. Turgutluspor\'un geçtiğimiz sezon TFF 3\'üncü Lig\'de Play-Off oynayan Düzcespor\'dan sol bek Zihni Aydın ve stoper Tayfun Yanar\'la söz kestiği, iki oyuncunun hafta içinde Turgutlu\'ya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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