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Spor

Turgutluspor, liderden aldığı 1 puana sevindi

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Darıca Gençlerbirliği'yle golsüz berabere kalarak evindeki galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Turgutluspor, kazanamasa da lider karşısında alınan 1 puana sevindi

19 Mart 2018 16:17

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Darıca Gençlerbirliği\'yle golsüz berabere kalarak evindeki galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Turgutluspor, kazanamasa da lider karşısında alınan 1 puana sevindi. Darıca Gençlerbirliği maçını değerlendiren Teknik direktör Erdal İşkar, \"90 dakikaya baktığımız zaman çok iyi bir mücadele oldu. Takımım bana göre her geçen gün daha iyiye gidiyor. En büyük eksiğimiz kadromuzun dar olması. Forvetimizi Ozan maç öncesi sakatlandı. 3 puan alsaydık çok iyi olacaktı ama oyuncularımızı performansları için kutluyorum\" dedi. Turgutluspor\'da takım kaptanı Ferdi cezalı duruma düştü.

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