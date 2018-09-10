Turgutluspor kupaya odaklandı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Diyarbekirspor\'u evinde 3-0 yenerek galibiyetle tanışan Turgutluspor, Çarşamba günü Tire 1922 ile Ziraat Türkiye Kupası\'nda oynayacağı karşılaşmaya odaklandı.

Teknik Direktör Erdal İşkar, kupada da başarılı sonuçlar almak istediklerini söyledi. Tire karşısına moralli çıkacaklarını belirten İşkar, \"Türkiye Kupası 2\'nci Eleme Turu\'nda iyi bir ekiple karşılayacağız. Bu maçta oynamayan diğer oyunculara şans vermeyi düşünüyorum. Kim forma giyerse giysin en iyi mücadeleyi ortaya koyacak. Oyuncularımıza güveniyorum\" dedi.