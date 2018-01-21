Turgutluspor kendine geldi

TURGUTLU, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından Play-Off hattından çıkan Turgutluspor, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Yeşil Bursa\'yı 1-0 mağlup ederek moral buldu.

Kırmızı-siyahlılarda yeni transfer Ozan Şamiloğlu ilk maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırdı. Teknik direktör Özgün Kaya, çok isteyerek karşılaşmayı kazandıklarını belirterek, \"Efşan, Mustafa, Mehmet ve İsmail Can sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Eksiklere rağmen inanarak mücadele ettik ve galip geldik. Mutluyuz, daha iyi olmak için çalışacağız\" dedi.