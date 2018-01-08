Turgutluspor kampı Pahtakor yenilgisiyle tamamladı

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta ikinci yarıda Play-Off\'u hedefleyen Turgutluspor, Antalya kampındaki son hazırlık maçında teknik direktör Şota Arveladze\'nin çalıştırdığı Özbekistan Süper Lig ekiplerinden Pahtakor takımına 3-0 yenildi.

Pahtakor karşısında 2 penaltı atışından yararlanamayan kırmızı-siyahlılar, gözünü transferlere çevirdi. Devre arasında Fatih Çakır ve Emin Altunay\'ı kadrosuna katan Turgutluspor\'un forvet transferi yapacağı vurgulandı. 12 Ocak\'ta toplanacak olan Turgutluspor, ikinci yarı hazırlıklarına Irlamaz Tesisleri\'nde devam edecek.