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Spor

Turgutluspor kampı Pahtakor yenilgisiyle tamamladı

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıda Play-Off'u hedefleyen Turgutluspor, Antalya kampındaki son hazırlık maçında teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan Süper Lig ekiplerinden Pahtakor takımına 3-0

08 Ocak 2018 17:37

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta ikinci yarıda Play-Off\'u hedefleyen Turgutluspor, Antalya kampındaki son hazırlık maçında teknik direktör Şota Arveladze\'nin çalıştırdığı Özbekistan Süper Lig ekiplerinden Pahtakor takımına 3-0 yenildi. 
Pahtakor karşısında 2 penaltı atışından yararlanamayan kırmızı-siyahlılar, gözünü transferlere çevirdi. Devre arasında Fatih Çakır ve Emin Altunay\'ı kadrosuna katan Turgutluspor\'un forvet transferi yapacağı vurgulandı. 12 Ocak\'ta toplanacak olan Turgutluspor, ikinci yarı hazırlıklarına Irlamaz Tesisleri\'nde devam edecek. 

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