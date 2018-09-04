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Spor

Turgutluspor galibiyete inanıyor

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk haftasında Bağcılarspor'la berabere kalan Turgutluspor, gözünü Diyarbekirspor karşılaşmasına çevirdi

04 Eylül 2018 16:05

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta sezonun ilk haftasında Bağcılarspor\'la berabere kalan Turgutluspor, gözünü Diyarbekirspor karşılaşmasına çevirdi. 
Teknik direktör Erdal İşkar, cumartesi evlerinde oynayacakları ilk maçı kayıpsız geçeceklerine inandığını söyledi. Rakiplerinin Gölcükspor\'la oynadığı müsabakayı izlediklerini belirten İşkar, \"Diyarbekirspor tecrübeli ve iyi bir takım. Etkili oyuncuları var. İlk maçlarını da kazandılar. Turgutlu\'ya moralli geleceklerdir. Hedefimiz Diyarbekirspor\'u puansız göndermek. Oyuncularıma güvenim tam\" dedi. 
Başkan Hakan Sezer de taraftarın desteği ile iyi bir oyun sergileyip karşılaşmayı kazanacaklarını ifade etti. Yönetim maçın bilet fiyatlarını açık tribün 3, kapalı tribün 5 TL olarak belirledi.

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