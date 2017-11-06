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Spor

Turgutluspor fırsat tepti

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ne yenildikten sonra dün de evinde Erokspor'a 1-0 mağlup olarak önce liderlik koltuğunu, daha sonra da 2'nci sıradaki yerini kaybeden 21 puanlı Turgutluspor, yen

06 Kasım 2017 15:45

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta deplasmanda Darıca Gençlerbirliği\'ne yenildikten sonra dün de evinde Erokspor\'a 1-0 mağlup olarak önce liderlik koltuğunu, daha sonra da 2\'nci sıradaki yerini kaybeden 21 puanlı Turgutluspor, yeniden zirveye yerleşme şansını geri tepti.
Turgutlu ekibinde Ferdi ve Mustafa gibi iki önemli futbolcunun Gölcükspor deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düşmesi de keyifleri kaçırdı. Teknik direktör Özgün Kaya, \"Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Kornerden gelen topta adam paylaşımındaki dikkatsizliğimiz sonucu golü yedik ve yenildik. Bu hataları değerlendireceğiz. Kısa sürede toparlanacağız\" dedi. Başkan Hakan Sezer de hakemlerin kötü bir yönetim sergilediğini dile getirdi.

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