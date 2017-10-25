Turgutluspor, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasına kilitlendi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta son olarak Kayseri Erciyesspor\'u evinde 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Turgutluspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasına kilitlendi.

Teknik Direktör Özgün Kaya, rakiplerinin de üst sıraları hedeflediğini belirterek futbolcularını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kaya, \"Sezona çok iyi başladık ve ivmemizi düşürmedik. Darıca oldukça zorlu deplasman ancak istediğimiz skoru alacağımıza inanıyorum\" dedi. Kırmızı-siyahlılarda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Öte yandan takım kaptanı Ferdi Başoda bu sezon gösterdiği performansla alkış topladı. 9 lig maçına çıkan deneyimli oyuncu 7 gol atarak Turgutluspor\'un başarısında büyük pay sahibi oldu.