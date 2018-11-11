Turgutluspor-Cizrespor: 2-0

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Ahmet Ecevit (xx), Mert Türk (xx), Muhammed Sait Emre Alagöz (xx)

TURGUTLUSPOR: Cihan (xx) - Necmi (xxx), Tayfun (xxx), Furkan Mehmet (xx), Özkan (xx) (Dk. 46 Mehmet Berber x) (Dk. 63 Emre Kars xx), Gökhan (xxx), Emre Avcı (xxx), Yusuf (xx), Güner (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 53 Kadir xx), Melih (xxx)

CİZRESPOR: Engin (x) - Emre Yüksektepe (x), Emrah (xx), Safa (xx), Tekin (x) (Dk. 66 Yunus Emre x), Caner (x) (Dk. 67 Mükail x), Ömer (xx), Mazlum (x), Emin (xx), Sayim (x) (Dk. 28 Mehmet xx), Mert (x)

GOLLER: Dk. 13 Melih, Dk. 90+3 Güner (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Engin, Emre Yüksektepe, Mazlum (Cizrespor), Necmi, Furkan Mehmet, Cihan (Turgutluspor)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta Turgutluspor, üst üste 3. galibiyetini evinde Cizrespor karşısında alarak Play-Off yarışına ortak oldu: 2-0. Son 5 haftayı 4 galibiyetle geçerek 17 puana ulaşan kırmızı-siyahlı ekibin gollerini 13. dakikada Melih ve 90+3. dakikada Güner attı.

13. dakikada ev sahibi öne geçti. Gökhan\'ın pasıyla ceza alanına giren Mustafa topu Melih\'e aktardı, Melih bekletmeden vurdu: 1-0.

19. dakikada Yusuf\'un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Güner 25 metreden sert vurdu, top direğin yanından auta gitti.

32. dakikada Necmi\'nin sağdan ceza alanına ortasında Melih dokunamadı, Turgutluspor bir golden oldu.

42. dakikada Hakemi Ahmet Ecevit, Turgutlu\'dan Özkan\'ın soldan ortasında Safa topa elle müdahale edince penaltı kararı verdi. Ardından dördüncü hakem Eren Gökmen\'in Melih\'in Safa\'yı arkadan ittirdiğini bildirmesi üzerine bu kararından vazgeçerek faule hükmetti.

İlk yarı Turgutluspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

52. dakikada Güner\'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Necmi sert vurdu, top yan direği sıyırdı.

55. dakikada sağdan köşeye inen Necmi yerden çıkardı, Gökhan\'ın bekletmeden vurduğu direğin yanından auta gitti.

90+3. dakikada Melih\'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Güner, kaleci Engin\'in solundan topu ağlara gönderdi: 2-0. Karşılaşma Turgutluspor\'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



(FOTOĞRAFLI)