Turgutluspor 3 puan istiyor

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'ncü Lig 2\'nci Grup\'ta pazar günü zirve yarışındaki Diyarbekirspor\'u konuk edecek Turgutluspor, güçlü rakibi karşısında 3 puan arayacak.

Evindeki 9 maçlık galibiyet hasretine Gölcükspor\'u yenerek son veren Turgutluspor, üst üste ikinci iç saha galibiyetini almayı planlıyor. Rakibini sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başaran kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Erdal İşkar, \"Diyarbekir şampiyonluk için mücadele veriyor. Güçlü rakibimiz karşısında 3 puan alarak rövanşı da vermemeyi hedefliyoruz. Yenemezsek de yenilmemek için oynayacağız\" dedi.

