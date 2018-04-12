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Spor

Turgutluspor 3 puan istiyor

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) TFF 3'ncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü zirve yarışındaki Diyarbekirspor'u konuk edecek Turgutluspor, güçlü rakibi karşısında 3 puan arayacak

12 Nisan 2018 15:58

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'ncü Lig 2\'nci Grup\'ta pazar günü zirve yarışındaki Diyarbekirspor\'u konuk edecek Turgutluspor, güçlü rakibi karşısında 3 puan arayacak. 
Evindeki 9 maçlık galibiyet hasretine Gölcükspor\'u yenerek son veren Turgutluspor, üst üste ikinci iç saha galibiyetini almayı planlıyor. Rakibini sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başaran kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Erdal İşkar, \"Diyarbekir şampiyonluk için mücadele veriyor. Güçlü rakibimiz karşısında 3 puan alarak rövanşı da vermemeyi hedefliyoruz. Yenemezsek de yenilmemek için oynayacağız\" dedi.
 

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