Turgutluspor 2 puan kaybetti, liderliği kaybetmedi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta evinde takipçisi Pazarspor\'la 1-1 berabere kalarak 15 puana ulaşan Turgutluspor, kaybedilen 2 puana rağmen averajla da olsa liderlik koltuğunu korumanın sevincini yaşıyor.

Kırmızı-siyahlılar, 3 puan alamamasına rağmen tribünleri dolduran taraftarının alkışını topladı. Teknik direktör Özgün Kaya, \"Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Rakip maçtan yenilmemek ve 1 puanla ayrılmak istiyordu. Galibiyet için sahaya çıktık. Çocuklarımız yürekleri ile mücadele ettiler. Yenik duruma düştüğümüz maçta 1-1 beraberliği yakaladık. İkinci devrede bir kaç tane pozisyona girmemize rağmen sonuç alamadık. Pazarspor\'u da tebrik ediyorum, güzel bir oyun sergilediler\" dedi.

Alınan 1 puanın önemli olduğunu belirten Başkan Hakan Sezer ise, \"Öncelikle bizi yalnız bırakmayan Turgutluspor taraftarına ve halkına çok teşekkür ediyorum. Kazanabileceğimiz bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldık. Futbol üç neticeli bir oyun. Aldığımız 1 puanla liderliğimizi koruduk\" diye konuştu.