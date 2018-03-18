Turgutluspor - Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Ozan Bileyci (xxx), Murat Güçlü (xxx), Mustafa Çevik (xxx)

TURGUTLUSPOR: Ömer (xxx) - Yaşar (xx) (Dk. 58 Mehmet xx), Mustafa (xxx), Fatih Somuncu (xx) (Dk. 87 Fatih Üsküplü), Ferdi (xx), Fatih Çakır (x) (Dk. 71 Kadir xx), Emin (xx), Muhammed (xxx), Emre (xx), Berkay (xx), Oğuz (xx)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xxx) - Alper (xx), Yusuf (xxx), Emrullah (xx), Cafercan (xx) (Dk. 84 Alperen), Aziz (xxx), Bünyamin (xx) (Dk. 80 Doğancan x), Mehmet (xx), Emrah (xx) (Dk. 56 Görkem xx), Hayrullah (xx), Halil (xx)

SARI KARTLAR: Ferdi, Kadir (Turgutluspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta geçen hafta deplasmanda son sıradaki Kayseri Erciyesspor\'u 9-0 yenerek moral bulan Turgutluspor evinde lider Darıca Gençlerbirliği\'yle 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla puanını 38\'e çıkararak 9. sıradaki yerini koruyan ev sahibi ekibin iç sahadaki galibiyet özlemi ise 9 haftaya yükseldi. Konuk Darıca Gençlerbirliği, 53 puana ulaşarak liderlik koltuğunu bırakmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Turgutluspor\'un kazandığı serbest vuruşta Yaşar\'ın ceza sahasına ortasında arka direkte Muhammed kafa vurdu. Top az farkla auta gitti.

31. dakikada gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Hayrullah\'ın sert şutunda kaleci Ömer topu güçlükle kornere çeldi.

45+2. dakikada Yaşar\'ın kornerden ortasında Ferdi kafayı çaktı. Meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

İlk yarı bu skorla bitti.

48. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Turgutlusporlu Fatih Çakır\'ın plase vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

54. dakikada sağ kanattan gelen ortada arka direkte Cafercan düzgün vurdu, top yan ağlarda kaldı.

75. dakikada konuk ekipten Aziz ceza sahası dışından sert vurdu, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

Müsabaka golsüz sona erdi.

FOTOĞRAFLI