Turgutlu'nun Herkül'ü!..

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TURGUTLULU Mustafa Ören, İstanbul\'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası\'nda birinci olarak milli takım aday kadrosuna davet edildi. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde 14-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşen şampiyonada + 100 kiloda ikinci olan ancak ilk sırayı alan sporcunun doping testine girmediği gerekçesiyle diskalifiye edilmesi üzerine şampiyon ilan edilen 36 yaşındaki Mustafa Ören, Kasım ayında İspanya\'nın Barcelona kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Eski CHP Milletvekili ve iş adamı Hasan Ören\'in oğlu olan Mustafa Ören, şampiyona sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, \"Emeklerinin karşılığını aldığın zaman, çektiğin cefa aklında sadece güzel bir anı olarak kalıyor. + 100 kiloda Türkiye şampiyonu olarak milli takım aday kadrosuna seçildim. Bundan daha büyük bir onur ve mutluluk olamaz. Başta canım eşim Özgem ve canım kızım Delfin\'im olmak üzere tüm aileme ve can dostlarıma teşekkür ediyorum iyi ki varsınız\" ifadelerini kullandı.

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