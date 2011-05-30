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TURGUTLU'DA TRAFİK KAZASI: 13 YARALI TURGUTLU (A.A)

30 Mayıs 2011 14:01

-TURGUTLU'DA TRAFİK KAZASI: 13 YARALI TURGUTLU (A.A) - 30.05.2011 - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servis minibüsünün refüje ve köprü bariyerine çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara yolunda, Şenol Gökdemir'in kullandığı, 35 S 90244 plakalı, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, Yiğitler Köprüsü mevkisinde refüje ve köprü bariyerine çarptı. Minibüs şoförü Gökdemir ile araçta bulunan işçiler Atakan Akkol (32), İrem Korkmaz (27), Mehmet Kaplan (50), Nevzat Aktaş (46), Murat Özgür (24), Sebahattin Kaygusuz (35), Süleyman Kahraman (60), Selmani Şimşek (52), Şennur Battal (26), Fulya Armansoy (23), Cemil Sağlam (4f2) ve Halil Kılıçkaya (33) yaralandı.  Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel tıp merkezlerine kaldırıldı.

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