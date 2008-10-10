Turgutlu'da töre işbaşında

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde, tedavi gördüğü odada güpegündüz tabancayla vurularak öldürülen Necip Keklik’in tecavüz ettiği öne sürülen 16 yayındaki Z.Ö., ailesi tarafından zehirlendiği iddasıyla hastaneye kaldırıldı.



Necip Keklik'in dün Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tek başına kaldığı odada tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma dram içinde dramı ortaya çıkardı. Cinayetten sonra yakalanan zanlı 20 yaşındaki Abdurrahim Ö. ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen kuzenleri 33 yaşındaki Kazım Ö. 25 yaşındaki Murat Ö. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Polisin zanlıları sorgulamasının ardından hastanede cinayete yol açan olayların nedeni anlaşıldı. İddiaya göre cinayet zanlısı Abdurrahim Ö.'nün kızkardeşi Z.Ö., birkaç gün önce ilesine Necip Keklik'in kendisine tecavüz ettiğini söyledi. İdiaya göre olayı öğrenen Abdurrahim Ö., önceki gün Necip Keklik'i dövüp bıçakladı. Zanlının elinden kurtulan Necip Keklik hastaneye başvurup kendi kendini bıçakladığını, psikolojik sorunları olduğunu söyleyince tedavi altına alındı. Abdurrahim Ö. de dün hastane odasında yatan Keklik'i tabancayla öldürüp kaçtı.



‘KIZI ZEHİRLEDİLER’ İDDİASI



İki tarafın da Doğulu olması nedeniyle çatışma başlamasından çekinen Emniyet Müdürlüğü, adliye çevresi ve ailelerin evlerinin önünde önlemler aldı. Polis ekipleri bu sabah tecavüze uğradığı iddia edilen ve akıl hastası olduğu belirtilen Z.Ö.'nun ailesi tarafından zehirlendiği ihbarıyla harekete geçti. Eve giden polisler durumu kötü görünen kızı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kız tedavi altına alındı. Evde ilaçlı olduğu öne sürülen su örneklerine de tahlil için el konuldu. Saldırıda yaşamını yitiren Necip Keklik’in cenazesi ise, toprağa verilmek üzere memleketi Siirt’e gönderildi.

