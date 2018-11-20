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Turgutlu'da sobadan 5'i çocuk 7 kişi zehirlendi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5'i çocuk 7 kişi, hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi

20 Kasım 2018 14:14

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5\'i çocuk 7 kişi, hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Bir ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine, dün (Pazartesi) saat 21.30 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi Sanat Sokak\'taki bir eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, gazdan zehirlenen Aygül Sakınç (24), Semra Sakınç (32), Berfin Sakınç (3), Ecrin Sakınç (6), Destan Sakınç (7), Rojda Nur Sakınç (1) ve Eslin Sakınç\'ı (6) Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılanlardan hayati tehlikesi bulunan Aygül Sakınç\'ın Turgutlu Devlet Hastanesi\'nde tedavisi sürerken, Semra Sakınç, Manisa Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi. Diğer 5 çocuğun ise durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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