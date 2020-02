Turgutlu'da sağanak, su baskınlarına yol açtı (2)

IRLAMAZ ÇAYI\'NDA SET YIKILDI

Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde 3 gündür aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yukarı Bozkır Mahallesi\'nden başlayarak Gediz Nehri\'ne kadar uzanan Irlamaz Çayı da yağmurdan nasibini aldı. Çay için çekilen set, Kanlıgölcük mevkiinde yıkılırken; buğday, karnabahar, lahana ve ıspanak gibi ürünler ekili yaklaşık bin dönüm tarım arazisi, sular altında kaldı.

DAĞ SULARINA DİKKAT ÇEKTİ

Taşkınların yaşandığı bölgeye giden Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, \"Bize gelen raporlara göre asıl dağlardan gelecek yağmur ve kar suları, Irlamaz Çayı\'nı olumsuz yönde etkileyecek. Çiftçilerimiz dikkatli olsun\" diye konuştu.

Irlamaz mevkiinde tarım arazisi bulunan İdris Düzgören, \"Irlamaz\'da çay yatağının temizlenmesi için Devlet Su İşleri\'ne (DSİ), Kaymakamlığa ve yetkililere dilekçe verdik, herhangi bir işlem yapılmadı. Geçen hafta DSİ Müdürlüğü\'ne gittik. Bize temizlik yapılamayacağı söylendi. Buğday, lahana, karnabahar ve ıspanak ekili 40 dönüm arazim sular altında kaldı. Buralar temizlenmediği için sular altında kaldı. Yetkililerimiz bir an önce bizim sesimizi duymalı. Bize aynı korkuyu her zaman yaşatmamalılar\" dedi.

KARAYOLU ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Öte yandan şiddetli yağmur, İzmir- Ankara karayolunun Köprübaşı mevkiinde de ulaşımı olumsuz etkiledi. Her iki yönde de yağmur suyu tahliye kanallarından sular birikince, 3\'er şeritli yollar 1\'er şeride düştü. Büyükşehir ve ilçe beledisi ekipleri yolda çalışma başlattı. Bir süre sonra yoldaki ulaşım normal seyrine döndü.

ANAOKULUNUN KAZAN DAİRESİNİ SU BASTI

Turgutlu\'nun Yıldırım Mahallesi\'nde bulunan Mehmet Altan Anaokulu\'nun ise kazan dairesini su bastı. Kurum görevlileri itfaiyeden yardım istedi. Okula gelen itfaiye görevlileri, bodrum katta biriken suları, pompayla boşalttı. Öte yandan Ergenekon Mahallesi\'nde de su baskınının yaşandığı bir anaokulunda biriken suları, itfaiye ekipleri tahliye etti.

