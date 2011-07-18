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Yaşam

TURGUTLU'DA KIYILMAYAN NİKAH GEDİZ'DE KIYILDI TURGUTLU (A.A)

18 Temmuz 2011 20:12

-TURGUTLU'DA KIYILMAYAN NİKAH GEDİZ'DE KIYILDI TURGUTLU (A.A) - 18.07.2011 - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Kasım ayında verilen sağlık raporu ile evlenmesi engellenen çift, Kütahya'nın Gediz ilçesinde dünyaevine girdi. Bir televizyon programında tanıştığı Yüksel Altınkum ile evlenmek için Yalova'dan Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelen Nilay Uzunay'a, 2010 Kasım ayında nikah işlemleri çerçevesinde başvurduğu hastanede ''mental retardasyon (zeka geriliği)'' nedeniyle ''evlenemez'' raporu verilmişti. Turgutlu'da raporla evlenmeleri engellenen çift, Yüksel Altınkum'un memleketi olan Kütahya'nın Gediz ilçesinde nikah kıydırdı. Nilay Uzunay (36), Turgutlu'da evrakı inceleyen belediye memurunun ''hastane raporunda düşülen not nedeniyle nikahlarını kıyamayacağını'' söylemesinin kendisini çok üzdüğünü belirterek, el ve ayaklarında yüzde 70 oranında kısmi felç bulunduğunu, evlenmesine neden engel olunmaya çalıştığını anlamadığını kaydetti ve ''Ben de mutlu olmak istiyorum. Yüksel'i çok seviyorum. Herkes gibi benim de evlenmeye hakkım var. Bu hayalimi gerçekleştiren Gediz Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ediyorum'' dedi. Yüksel Altınkum (50) da eşinin engelinin kendisi için bir sorun oluşturmadığını ifade ederek, Gediz'de nikah için başvurduklarında kendilerinden herhangi bir rapor istenmediğini, nikahlarını kıydırdıklarını söyledi ve '' A planımızda yaşadığımız hayal kırıklığını memleketimizde uyguladığımız B planımızla mutluluğa dönüştürdük. İkimiz de çok mutluyuz'' diye konuştu. Nihal Uzunay'ın Kasım ayında verilen sağlık raporuna ''evliliğe uygun değildir'' notunu düşen Turgutlu Sağlık Grup Başkan Vekili Dr. Hüseyin Tekin, ''Evlenmek isteyen kadının başvurusu üzerine yapılan sağlık tetkiklerinde mental retardasyon, yani zihinsel engelliliğe rastlanıldığı için yasalar gereği evlenmesinin uygun olmayacağı konusunda görüşümüzü belirttik'' açıklamasını yapmıştı.

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