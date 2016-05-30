Turgutlu'da isyan ettiren barınak görüntüleri

Manisa'nın Turgutlu İlçesi hayvan barınağındaki köpeklerin içler acısı hali sosyal medyaya yansıdı. Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, yıllardır bakım şartlarının düzelmediğini söyledi.

Manisa’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte hayvanlar sahipsiz kaldı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki karmaşasından dolayı birçok hayvan barınağı bakımsız hale geldi.



DHA'nın haberine göre; Turgutlu ilçesindeki hayvan barınağındaki köpeklerin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri durumu gözler önüne serdi. Köpeklerin bakımsız hali sosyal medyada paylaşılınca hayvanseverler ayaklanarak, imza kampanyası başlattı.



Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, görüntülere şaşırmadıklarını belirterek, birçok kez şikayette bulunmalarına rağmen kentte hayvanlarla ilgili önlem alınmadığını savundu.

Sosyal medyaya yansıyan fotoğrafların geçtiğimiz hafta içinde çekildiğini kaydeden Erbirliler, Turgutlu Belediyesi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verildiğini söyledi.

'Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi topu birbirine atıyor'

Elbirler, “Fotoğraflardaki karelerin hepsi gerçektir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü’ne, kaymakamlığa, valiliğe şikayet dilekçelerimizi yazdık. Gönderilmesi gereken her yere de ulaştırdık. Büyükşehir belediyesi ve ilçeler topu birbirinin üstüne atıyor. İş mahkemeye kadar gitti. Büyükşehir belediyesi, hayvan barınağı yapma, ilçeler ise işletme sorumluluğu taşıyor. Biz bunu anlatamıyoruz. O yüzden bir başıboşluk var. Bakımevi denilen yer atıl, harabe, viran bir yer. Yetkililer el atmazsa gönüllerin yapabileceği bir yere kadar oluyor. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz” dedi.