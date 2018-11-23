Turgutlu'da 4 kişilik aile sobadan zehirlenip, hastanelik oldu

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, 2\'si çocuk 4 kişilik aile, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne, baba ve çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mustafa Kemal Mahallesi Şengül Sokak\'ta oturan 4 kişilik bir ailenin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, Cihan Yılmaz(37), eşi Şengül Yılmaz (34) ve çocukları Kadir Yılmaz (10) ile Yağmur Yılmaz\'ı (6) yarı baygın halde buldu. Anne, baba ve çocukları hemen Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yılmaz Ailesi, tedavilerin ardından taburcu edildi.

Gece kömür sobasını yakarak uykuya daldıkları öğrenilen Yılmaz Ailesi üyelerini sabah göremeyen komşularının durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundukları öğrenildi.Polis, soruşturma başlattı.