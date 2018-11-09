Turgutlu'da 1 günde 50 kişiden organ bağışı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, 3- 9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla açılan stantta, 1 günde 50 kişi organ bağışında bulundu.

Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü\'nce 3- 9 Kasım Organ Bağışı Haftası için Orta Park\'ta organ bağışı standı açıldı. Stant ziyaret edilirken, 1 günde 50 kişi organlarını bağışladı. Etkinlikte yer alan Kaymakam Uğur Turan da \"Organ bağışlamak insanlık görevidir\" diyerek, organlarını bağışladı. Stant açılışına katılan İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Nilgün Koçyiğit, Diş Hastanesi Başhekimi Dr. Güven Tahtacı, tıp merkezinin yönetim kurulu başkanı Dr. Mustafa Kemal Nas ve özel hastanenin başhekimi Dr. Emre Telciler de organlarını bağışladı.

İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, organ naklinin, vücutta görevini yapamayan organın yerine canlı vericiden veya beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan sağlam organın nakledilmesi işlemi olduğunu; 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük, akli dengesi yerinde olan ve önemli rahatsızlığı olmayan herkesin doku ve organlarını bağışlayabileceğini belirtti. Hasyiğit, organ bağışı yapacak kişilerin, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü\'ne, devlet hastanesine, hafta içinde diğer yerlerde açılacak stantlara başvurabileceklerini bildirdi.

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