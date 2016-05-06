Turgut Özal'ın makam aracı satılık

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bir dönem medyada pek çok kez haberi yapılan BMW marka makam aracı, Karaman'da satışa 20 bin TL'ye satışa sunuldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Özal'ın, Bodrum yolunda korumaları ve gazetecileri atlattığı 1988 model aracı, 2006'da iş adamı Erol Kabaoğlu tarafından açık artırmada satın alındı. LPG taktırılan 06 M 7059 plakalı otomobil, 2007'de dönemin Anavatan Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı ve iş adamı Osman Vural'a geçti. Araç, daha sonra da birkaç kez alınıp satıldı.



Bir dönem birçok kez gazete sayfalarında yer alan BMW marka otomobil, şimdi deinternet sitesinde "Turgut Özal'ın makam arabası. 1988 model, orijinal. 140 bin kilometrede. Boya, değişen, kaza yoktur. Flama, siren, çakar mevcuttur" ilanıyla satışa çıkarıldı. Otomobilin Karaman'da yaşayan sahibi Nurettin Arıcı, aracın 3 ay önce Mersin'de satışa çıkarıldığını tesadüfen öğrendiğini söyledi.



Zaman kaybetmeden gidip aracı satın aldığını anlatan Arıcı, "Otomobili, medyada çıkan haberlerden zaten biliyorduk. Biraz internetten araştırdım. Plaka aynı. Araca baktık, orijinal haliyle duruyor. Boya, çarpma, değişeni yok. Sadece güneş yanıkları var. Hatta flaması, sirenleri, çakarları bile üzerindeydi. Bir süre kullandık." diye konuştu.



"Bir döneme tanıklık etmiş bu otomobil"



Otomobilin 3.6 motor ve 200 beygir gücünde olduğunu bildiren Arıcı, şöyle devam etti: "Bir firma tarafından merhum Cumhurbaşkanımıza hediye edilmiş bir araç. Kendisi kullanmış. Araçla ilgili medyada birçok haber var. Ünlü bir araç. Koltuklar ısıtmalı, her türlü konfor var. O günün şartlarında en lüks araç diyebiliriz. Bunun yanında manevi değeri de yüksek. Bir döneme tanıklık etmiş bu otomobil. Yakıt sistemi LPG ve benzin. Kilometrede LPG ile 50 kuruş yakıyor. Bu, benzinde 1 liraya çıkıyor. Flaması hala üzerinde ama yasak olduğu için takmıyoruz. Bazen arkadaşlar merak ettiği için park halindeyken takıp gösteriyoruz."



Ekonomik durumunun kullanmaya müsait olmaması nedeniyle aracı satmaya karar verdiğini dile getiren Arıcı, "İmkanım olsa satmazdım. Tarihi eser gibi kenarda dursun. Nostalji olsun diye binerim. Fakat o durumda değilim. O yüzden satılık ilanı verdim. 20 bin liraya satacağım. İnşallah kıymetini bilen biri satın alır da gereken ilgiyi görür." ifadelerini kullandı.