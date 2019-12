Turgut Özal, vefatının 16. yılında anıldı

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 16. yılında Anavatan Partisi tarafından mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.



Törende, din görevlisinin dua okumasının ardından konuşan Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun, Özal'ın, "tam zamanında gelen bir insan" olduğunu belirterek, Türkiye'yi zihinsel bölünmüşlükten ve kilitlenmişlikten çıkardığını söyledi.



Özal'ın, "Biz geldiğimizde siyaset tarlasında çok derin izler vardı ve bu izler milleti, ülkeyi bölüyordu. Bu bölünme ülkede bir enerji israfına bir gerilime yol açıyordu. Bir büyük yük getiriyordu. İşte biz bu tarlayı yeniden sürüp bu derin izleri kaldıran bir siyaset getirdik" sözlerine işaret eden Uzun, şunları kaydetti:

" Bir siyaset adamının ölümünün arkasından hayırla yad edilmesi doğal bir şeydir ama 16 yıl geçtikten, yani bu duygusallık ortadan kalktıktan sonra toplum hala büyük bir özlemle, şükranla, minnetle anıyorsa, bunda bir şey vardır."



Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal da babasının başbakanlığı dönemindeki "huzur, bereket ve maddi imkanlara" özlem duyulduğunu ifade ederek, "İnsanlar çok büyük sıkıntıda olduğu için o dönem özleniyor. Demek ki bizim yapabileceğimiz, onun Türkiye için düşüncelerini yerine getirmek" dedi.



Turgut Özal'ın eşi Semra Özal da duygularını, "Büyük bir acı ve özlem. Zaman her şeyin ilacı derler de değil. Bunun ilacı değil. Bu, her gün daha büyüyen bir acı ve daha büyüyen bir özlem. Her geçen gün arandığını, millet tarafından arandığını biz görüyoruz ve yaşıyoruz zaten" şeklinde dile getirdi.