Turgut Özal'ın Özel Kalem Müdürü Engin Güner: Saray yapılan Okluk Koyu'nda yıkılan ev 3 nohut oda, 1 bakla salondu

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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Özel Kalem Müdürü ve başdanışmanı Engin Güner, "Saray beni merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal dönemine götürdü. Okluk Koyu'nda yıkılan ev 3 nohut oda, 1 bakla salondu" dedi.

Güner, Okluk Koyu'nda yıkılan ve yerine 'Saray' yapılan Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Özal'ın koyların korunmasına özel önem verdiğini belirten Güner, "Can Pulak, başta Okluk olmak üzere kıyıları denetler değil bir tek bina yapmak çivi çaktırmazdı. Bazen yüzlerce danışmanın, bakanlık veya müsteşarlığın yapamadığını tek bir kişi yapabilir" ifadesini kullandı.

Konukevi'nde çok sayıda misafirin de ağırlandığını belirten Güner, "Toplantılar deniz kenarında basit bir masada yapılırdı. Başyaver, ben ve bir iki diğer arkadaş karavanlarda kalırdık. Özal her gün bir koydan diğerine yüzer vatandaşlarla sohbet ederdi. Kendisini teknelere davet ederler onlarla çay içer sonra yüzerek saatler sonra Okluk'a geri gelirdi" açıklamasında bulundu.



Kamuoyu tarafından 'Yazlık Saray' olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi 2019 yılında tamamlandı. O tarihten bu yana gizemini koruyan yerleşkenin proje görselleri geçen günlerde mimarı tarafından paylaşıldı





Güner'in kişisel Facebook hesabından paylaştığı mesajı şöyle:

"Saray beni merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal dönemine götürdü. Yıkılan ev nohut 3 oda, bakla salon konseptinde son derece mütevazi bir evdi. Zamanın çoğu salon ve önündeki küçük terasta geçirilirdi. Terasın üstü iyi bir malzeme ile kaplanmadığından bayağı sıcak olurdu. Çevre ve doğa harikaydı.

Özal ülkesinin bu güzelliği ile öğünürdü. Sadece Okluk'un değil özellikle tüm kıyıların, korunması bu konudaki danışmanı Can Pulak'a emanetti. Can, başta Okluk olmak üzere kıyıları denetler değil bir tek bina yapmak çivi çaktırmazdı. Bazen yüzlerce danışmanın, bakanlık veya müsteşarlığın yapamadığını tek bir kişi yapabilir. Asıl mesele bunu samimiyetle istemektir.

Ben Özal'ın başdanışmanı ve Özel Kalem Müdürü idim. Bu mütevazi evdeki ütü odasını aynı zamanda ofis yapmıştım. Önemli konuklara yemek salonda ikram edilir, genelde somon yenirdi. O zaman ülkemizde somon üretimi yeni başlamıştı ve Özal bir video koyar somonun nasıl yetiştirildiğini önemli yabancı konuklara gösterirdi.

Gelen önemli konuklar arasında Başbakanımız ve Bakanlarımız dışında Aliya İzzetbegoviç, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar, Kenen Evren, Rauf Denktaş, Faisal El Türki gibi isimler bulunmaktaydı. Toplantılar deniz kenarında basit bir masada yapılırdı.

O zaman yüzlerce danışman yoktu. Kadro parmakla sayılacak kadardı. Aslında yüzlerce danışmana değil doğruları söyleyebilecek danışmanlara ihtiyaç vardır. Başyaver, ben ve bir iki diğer arkadaş karavanlarda kalırdık.

Özal her gün bir koydan diğerine yüzer vatandaşlarla sohbet ederdi. Kendisini teknelere davet ederler onlarla çay içer sonra yüzerek saatler sonra Okluk'a geri gelirdi.

Demokrasi tarihimizin yakın bir tanığı olarak o günleri çok özlüyorum, Turgut Özal başta ebediyete intikal eden merhum arkadaşlarımız Nabi Şensoy, Metin Yalman ve Kaya Toperi'yi büyük özlem ve rahmetle anıyorum."



Okluk Koyu'nun 'Yazlık Saray' yapılmadan önce ve sonra çekilmiş uydu görüntüleri



