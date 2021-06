Turgut Özal'ın doktorunun eşi Nilgün Aslan, "tehdit" edildiğini ileri sürerek Mustafa Sandal ve iki isme daha uzaklaştırma kararı aldırdı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan'ın eşi Nilgün Aslan, şarkıcı Mustafa Sandal ile Murat Oktar ve Alper Aydın'a yönelik 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Gaziosmanpaşa 1. Aile Mahkemesi'nce alınan kararla, Sandal ile diğerlerinin Nilgün Aslan'ın ikameti ile çocuklarına yaklaşmaları ve iletişim kurmaları yasaklandı.

Nilgün Aslan'ın avukatı, aile mahkemesine tedbir talebiyle verdiği dilekçede şu iddialarda bulundu:

"Müvekkilim, damadı Can Korur’un alacaklıları olan Murat Oktar, Alper Aydın ve Mustafa Sandal tarafından sürekli tehdit ve taciz edilmektedir. Birtakım kişiler, müvekkilim Nilgün Aslan'ın yaşadığı yere gelerek, etrafta araştırma yapmakta, müvekkilimin, kızının ve damadının orada yaşayıp yaşamadıklarını, ne zaman gidip geldiklerini, hangi saatlerde evde olduklarını sormaktadır. Bu kişiler, kendilerini, 'Bizi Murat, Alper,Mustafa abi gönderdi' şeklinde tanıtmakta ve haber yollamaktadırlar."

"Endişe ve korku içinde yaşamaktadır"

Dilekçenin devamında ise şunlar kaydedildi:

"Murat Oktar ya da onun adamı olduğu düşünülen kişi, plakasız aracıyla müvekkilimin villasının önüne gelerek kızı Suzan Aslı Aslan Korur ve damadı Can Korur’un orada oturup oturmadıklarını sormuş, villanın açık kapısından içeri girerek ,etrafı kontrol ettikten sonra çıkmıştır. Derin bir endişe içerisinde olan müvekkilim Nilgün Aslan, kendisini evinde dahi güvende hissedememekte; her an başıma bir şey gelebilir, tanımadığım adamlar evime girebilir endişesi ile korku içerisinde yaşamaktadır."

"Müvekkilim normal hayatına devam edemiyor"

Dilekçede, "Nilgün Aslan eşinin vefatından sonra evde yalnız yaşamaktadır. Bu kişilerin hiçbir çekincesinin olmadığı, her şeyi yapmaya hazır oldukları eve girmelerinden açıkça anlaşılmaktadır. Aleyhine tedbir talep edilenlerin bir sonraki eylemlerinin ne olacağı belli değildir. Müvekkilim bu korku ile normal hayatına devam edemiyor ve ısrarla takip edilmektedir" denildi.