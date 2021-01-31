Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan hayatını kaybetti

Türkiye’nin ilk beyin cerrahlarından Op. Dr. Cengiz Aslan, 1982 yılında Houston'da çalıştığı hastanede Turgut Özal’ı ağırlamış ve uzun süre Houston'daki evinde misafir etmişti.

ABD'den Türkiye'ye dönüp ANAVATAN Partisi'ni kurup ilk seçimde iktidar olunca, Başbakan olan Turgut Özal, Dr. Cengiz Aslan’ı Türkiye'ye geri getirip özel doktoru olarak görevlendirmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Dr. Cengiz Aslan, Özal’ın vefat ettiği Nisan 1993 tarihine kadar özel doktorluğunu ve can dostluğunu yapmıştı.

Beyin Cerrahı Op. Dr. Cengiz Aslan, yakalandığı Koronavirüs nedeniyle 1 aydan beri İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.

Aslan, bugün saat 15.00 sularında yoğun bakımda hayatını kaybetti.

72 yaşında olan Dr. Cengiz aslan, genç yaşta vefat eden oğlu Alp Aslan’ın yanına defnedilecek.