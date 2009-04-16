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Politika

'Turgut Özal haklı çıktı'

16 Nisan 2009 20:21

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bazı yaptıklarının, Türkiye'nin demokrasi tarihine çok özel bir biçimde yazılacağını söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Meral Akşener başkanlığında toplandı.

Hükümet adına söz alan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da Özal'ın Türkiye'nin kritik dönemlerinde özel görevler yaptığını ifade ederek, 12 Eylül sonrası siyasete getirdiği yenilikleri anlattı. Günay, şöyle konuştu:

"Bugün belki ona dudak büken birçok arkadaşımız, onun getirdiği bu yasal düzenlemeler sonrasındadır ki 12 Eylül'ün açtığı haklı, haksız bazı davaların yaptırımından, Demokles'in kılıcı altında yaşama cenderesinden kurtulabilmiştir. Türkiye siyasetinde, milli iradenin her şeyin üzerinde olduğunu, sivil yönetimin ülkenin kaderinde söz ve karar sahibi olduğunu, askeri ve sivil bürokrasinin milli irade tarafından seçilmişlerin yönetiminde olması gerektiğini, o zamanki alışkanlıklarımızı bir miktar rahatsız eder biçimde Sayın Özal dile getirmişti. Birçoğumuz, belki onun o zamana kadar alışmadığımız bu söylemlerinden rahatsızlıklar yaşadık ama sonraki yıllar, bunların doğru, haklı tespitler olduğunu ve Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu ortaya koymuştur."

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