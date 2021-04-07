Turgut Kazan'dan amiral yakınlarının bilgilerinin paylaşılmasına tepki: Bu bilgiler ancak Yargıtay Başsavcılığı'ndan alınabilir

Sabah ve Takvim gazetesinde, 103 emekli amiralin imzaladığı bildiri 'darbe bildirisi' olarak nitelendirilerek, imzası olan emekli amirallerin CHP üyesi yakınlarının listesi yayımlandı. Söz konusu listeye Hürriyet'te de haberinde yer verdi. Hürriyet daha sonra 'fişleme' tepkilerine neden olan haberin başlığını ve metnini değiştirdi. Eski İstanbul Barosu Başkanı Avukat Turgut Kazan, söz konusu bilgilerin kişisel olduğunu ve bilgilerin deşifre edilemez olduğunu belirterek, “Normal şartlarda bu bilgi ancak Yargıtay Başsavcılığı'ndan alınabilir. Yargıtay'ın böyle bir bilgiyi verdiğinin düşünülmesi inanılmaz bir şey” dedi.

“İçişleri Bakanı’na ancak Yargıtay'dan verilmiş olabilir”

Sözcü'de yer alan habere göre, Kazan, “Başka türlü ne Cumhurbaşkanı, ne İçişleri Bakanı bilebilir. İçişleri Bakanı’na ancak Yargıtay'dan verilmiş olabilir. Yargıtay, yarın önüne gelme ihtimali olan bir dosya için açıklama da yapıyor. Sen yarın nasıl bu yargılamanın parçası olacaksın?” diye sordu.

“Partiye mensubiyet suç değildir”

Eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk de, “Emekli amirallerin açıklamaları ve bildirileri cebir, şiddet içermiyor. Suç unsuru yoktur. Amirallerin kendilerinin ve bazı akrabalarının CHP'ye üye oldukları yönündeki beyanları ise talihsizliktir. Partiye mensubiyet suç değildir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırıdır. Kişisel veriler, ancak kanunda gösterilen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilir” görüşlerini ifade etti.

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