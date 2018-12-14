TÜRGEV'den Yemen için kermes etkinliği

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde Yemen\'de yaşanan savaştan dolayı mağdur olanlar için kermes düzenlendi.

Silopi\'de sanat sokağında, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı\'nca (TÜRGEV) Yemen\'deki savaş mağdurları için düzenlenen kermeste yöresel yemek ve tatlılar satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelir ülkelerinde iç savaş nedeniyle açlık sıkıntısı yaşayan Yemen halkına gönderilecek.

Kermesi ziyaret eden Silopi ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini ileterek, \"Yemen’e yardım desteği ile bu kermese katıldık. Kermesi düzenleyen TÜRGEV çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Müslümanlar olarak sadece Müslümanların değil tüm insanların vicdanı olarak biz bir sorumluluk hissettik. Yemen’e nasıl katkıda bulunuruz diye düşünürken TÜRGEV böyle bir kermes organize etti. Burada iki amacımız var; birincisi, gençlerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi, ikincisi ise, Yemen’e katkı sağlamaktır. Belki her öğün kursağımızdan bir şeyler giriyor ama haftalarca kursağından Yemenliler\'in bişeyler girmediğini biliyoruz, duyuyoruz. Bunların bertaraf edilmesi bizim en içten duamızdır. Sadece sözde değil sahada da pratikte de katkıda bulunmak amacıyla böyle bir kermes düzenlendi\" dedi.



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