TÜRGEV'den onur konuğunun Başbakan Erdoğan olduğu iftar programı

17 ve 25 Aralık soruşturmalarında rüşvet iddialarıyla gündeme gelen, yönetiminde Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve damadı Berat Albayrak'ın bulunduğu TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı), iftar verecek. 17 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da verilecek olan iftarın baş konuğu Başbakan Erdoğan olacak.



TÜRGEV’in vereceği iftar programında vakfa ait olan Fatih'teki Mevlanakapı Kız Öğrenci Yurdu’nda verilecek.



Bakanlar Kurulu'nun 26 Eylül 2011 tarihli kararı ile vergi muafiyet statüsü kazanan vakıf, 'bağış' adı altında rüşvet iddiaları nedeniyle özellikle 25 Aralık operasyonunun odağındaydı. Belediyeler ve Milli Emlak'ın, vakfa bedelsiz ya da çok düşük bedelle arazi tahsislerinde bulunduğu tespit edilmişti. Ümraniye'de vakfa ait bir kız yurdunun inşaatı ile öğrencilere verilen yemeklerin bile belediye bütçesinden karşılandığı ortaya çıkmıştı.



17 Aralık operasyonunda adı geçen İranlı işadamı Reza Zarrab'ın da TÜRGEV'in 'bağışçıları' arasında bulunduğu belirlenmişti. TÜRGEV Genel Müdürü Salih Koç ile Zarrab arasında gerçekleşen bir telefon konuşması internete düşmüştü. Burada Zarrab, “Bağış mevzuu vardı, Bilal Bey'in haberi vardı.” diyor, Koç da, “Tamam anladım anladım, Bilal Bey söyledi bana.” karşılığını veriyordu. Ayrıca Reza Zarrab'ın kuryesi Ahmet Murat Öziş'in, TÜRGEV'e elinde çantalarla girerken görülen fotoğrafları basına yansımıştı.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Metin Lütfi Baydar'ın soru önergelerine 9 Nisan 2014 tarihinde verdiği cevapta, önemli bilgiler paylaşmıştı. Arınç, vakfa yurtdışından 99 milyon 999 bin 990 doları para geldiği iddiası doğrulamıştı. Fakat bağışçının kimliğini açıklamamıştı. Daha sonra bu bağışçının Royal Protocol isimli şirket olduğu ortaya çıkmıştı. Bu şirketin de İstanbul Boğazındaki Sevda Tepesi'ne imar izni çıkarmaya çalışan Suudi Arabistan Kralı Abdullah ile bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.



Ayrıca Bülent Arınç'ın soru önergesine verdiği cevaba göre, vakfın 2012 yılı gelirleri 156 milyon lira iken giderleri sadece 16 milyon lira olarak görünüyordu. Aradaki 140 milyon lira ile nasıl bir harcama yapıldığının cevabı yoktu. Bununla birlikte TÜRGEV'in 2013 yılı beyannamesini Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne iletmediği bildirilmişti.



Vakfın adının karıştığı bir diğer şaibeli olay da işadamı Ali Ağaoğlu'nun, yutkuna yutkuna 'bağış' yapmak zorunda kalmasıydı. Yolsuzluk operasyonunda ortaya çıkan bilgilere göre, Ali Ağaoğlu, Bakırköy 46 projesine imar izni çıkarılması karşılığında Ataşehir'de 100 milyon dolar değerindeki 20 dönümlük arsayı vermeye razı olmuştu. Ağaoğlu'nun önce yutkunduğu ama sonradan vermeye neden razı olduğunu, “Ben bunu veririm ama ondan sonra bir işim olduğunda ikiletmez kimse” diye anlattığı ileri sürülmüştü. Ağaoğlu, uzun süre sonra bu iddiayı reddetse de ortaya çıkan tapeler, iddiaları doğrulamıştı. Bakırköy 46 rojesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden izin çıkmayınca Ağaoğlu'nun doğrudan Başbakan Erdoğan'a ulaştığı, onun da Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ı yetkilendirdiği, Bayraktar'ın da gerekli izinleri verdiği belirlenmişti. Erdoğan Bayraktar, istifa ederken, "Ne yaptımsa Başbakanımızın talimatıyla yaptım, Sayın Başbakan'ın da istifa etmesi gerekir." demişti.



Yönetim kurulu başkanlığını Başbakan Erdoğan'ın en yakınındaki işadamlarından Ahmet Ergün'ün yaptığı vakfın genel kurulunda, Bilal Erdoğan, Esra Albayrak (Başbakan Erdoğan'ın kızı), Serhat Albayrak (Başbakan Erdoğan'ın damadının ağabeyi, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ziya İlgen (Başbakan Erdoğan'ın eniştesi), Bülent Turan (AKP İstanbul Milletvekili), Mehmet Doğan Kubat (AKP İstanbul Milletvekili), Mustafa Ataş (AKP İstanbul Milletvekili), Hasan Can (AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı), Mevlüt Uysal (AKP'li Başakşehir Belediye Başkanı) ve Mustafa Demir (AKP’li Fatih Belediye Başkanı) gibi isimler bulunuyor.