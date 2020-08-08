TÜRGEV'e tahsis edilen belediye arazisi, 25 yıllığına İlim Yayma Cemiyeti’ne verildi

AKP'li Gaziantep Şahinbey Belediyesi 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu, kızı Esra Albayrak’ın ise yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) 25 yıllığına verdiği arazinin tahsisini dün iptal etti. Mecliste iptalle birlikte arazi bu kez de 25 yıllığına oyçokluğuyla İlim Yayma Cemiyeti’ne verildi. CHP'li meclis üyeleri üzerinde şu an yurt bulunan arazinin tahsisine tepki gösterdi.

Şahinbey Belediyesi’nin dün gerçekleşen meclis toplantısı gündemine gelen teklifte, TÜRGEV’e tahsis edilen Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki arazinin tahsisinin iptali yapılarak arazinin 25 yıllığına eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edilmesi istendi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre CHP’li meclis üyeleri TÜRGEV’e yapılan tahsisin iptaline “evet” oyu verirken arazinin İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edilmesi talebine ise “hayır” oyu kullandı. Arazi oyçokluğuyla İlim Yayma Cemiyeti’ne verildi. İlçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi Hasan Şencan karara itiraz ederek “Tahsisin iptali ile tahsisin yeniden tahsis edilmesini tek teklif olarak getirmişsiniz. Bu maddeyi ayrı getirseniz daha hoş olurdu. Bu vakıflara, derneklere öğrencilerin barınacağı yurtları vermekten bıkmadık mı? İlim Yayma Cemiyeti’ne vereceğimize bunu devletin kurumuna verelim” dedi.

AKP’li meclis üyeleri ise “Bir öğrencinin devlete maliyetini biliyorsunuz, değil mi? Bu vakıfların, derneklerin devletin yükünü aldığını düşünüyoruz. Bunlara destek olacağız ve destek olmaya da devam edeceğiz” dedi.

CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan da “3 Temmuz’da TÜRGEV tahsisin iptali için başvuru yapmış. Ne hikmetse 4 gün sonra da İlim Yayma Cemiyeti ‘burayı bize verin’ diye başvuru yapmış. İlim Yayma Cemiyeti’ne ya belediye ya da TÜRGEV bilgi verdi. Nasıl haberi oldu. Açıklar mısınız” diye sordu. AKP’li meclis üyeleri bu soruya ise özetle “Biz kimseye alın, demedik. Müracaatla bilgimiz oldu” yanıtını verdi.