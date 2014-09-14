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TÜRGEV: Deniz Yıldızı Cafe'nin tahliye işlemiyle hiçbir ilgimiz yoktur

TÜRGEV Kadıköy Beşiktaş İskelesi'ndeki Deniz Yıldızı Cafe'nin kendilerine devredildiğini yalanladı

14 Eylül 2014 15:58

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Deniz Yıldızı Cafe'nin kendilerine devredilmediğini yazılı olarak açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Şehir Hatları AŞ tarafından işletilen Kadıköy İskelesi'nin üst katında bulunan kafenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerince tahliye edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahliye sonrasında kafe işletmesine söz konusu alanı kiraya veren vakıf yetkilileri açıklamalarda bulunmuş ve belediye yetkililerinden aldıkları bilgiye göre tahliye edilen alanın vakfımıza verileceğini öğrendiklerini belirterek, vakfımız üzerinden mağduriyet algısı oluşturma çabasına girmişlerdir. Ancak vakfımız söz konusu kafeden ve alandan bu haberler sonrasında haberdar olmuştur.

Vakfımızla uzaktan yakından ilgisi olmayan, tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde cereyan eden bir tahliye işlemi, kafe işleticileri ve işletmeciye kiralayan vakıf yönetimi tarafından vakfımıza mal edilmek istenmiştir. Buradan maksat TÜRGEV'le ilintilendirmek suretiyle oluşturulmak istenen mağduriyet algısını vurucu hale getirmektir. Dün gemisini bu tarz oyunlarla yüzdüren ve bugün de bu oyunlarının tutacağını sanan akıl sahiplerine cevap olsun ve feraset sahibi milletimiz bilgilensin diye açıkça belirtmek isteriz ki, söz konusu tahliye işlemiyle hiçbir ilgimiz yoktur. Söz konusu alanla ilgili hiçbir talebimiz, düşüncemiz de olmamıştır."

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