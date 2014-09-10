Deniz Yıldızı Cafe'ye el konuldu, TÜRGEV'e devredildi

Kadıköy’deki Deniz Yıldızı kafeteryası, Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan başta olmak üzere yönetimini AKP’lilerin oluşturduğu TÜRGEV’e devredildi. Kafeterya İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla zabıtalarca boşaltıldı.

Aydınlık gazetesinden Derya Derviş'in haberine göre; mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi’nin üst katında bulunan ve İTÜ DEFAV’ın işlettiği Deniz Yıldızı kafeteryasına, İBB zabıtalarınca polis eşliğinde boşaltılarak el koyuldu. Cuma günü öğlenden sonra Kadıköy Beşiktaş İskelesi’ni polis eşliğinde basan İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtaları işletmede bulunan masa, sandalye, ve içerde bulunan diğer eşyalar dışarıya çıkarttı. Boşaltma kararının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın bilgisi dahilinde verilen talimatla gerçekleştirildiği belirtildi.

İBB’li kaynaklar da kafeteryanın TÜRGEV’e devredildiğini doğruladı. Kafeteryanın Topbaş’ın bilgisi dahilinde TÜRGEV’e kiralanacağı iddia edildi.

Kafenin gelirleriyle burs sağlanıyordu

İTÜ DEFAV, Denizcilik Fakültesinde okuyan öğrencilere burs vermek, kariyer yapmak isteyen mezunlara akademik imkan ve mali destek sağlamak, mezunlarından muhtaç durumda olanlar ile eş ve çocuklarına sağlık ve eğitim yardımı yapmak amacı ile 1995 yılında kuruldu. Vakıf kuruluşundan bu yana 2 bin 264 sosyal yardım, 2 bin 531 akademik burs ve 3 bin 188 öğrenciye destek bursu olmak 7 bin 983 kalem yardım sağladı. Vakıf halen 103 kişiye mali destek sağlamaktadır.

‘İlgililer aklı selim karar versin’

İTÜ DEFAV Başkan Yardımcısı emekli Kaptan Cengiz Karabüber “Uzun süreden beri burayı işletiyoruz. Buradan alınan gelir ile yardım faaliyetlerinde bulunuyorduk. Şimdi bu olay yardımlarımıza sekte vurdu. Vakıf üyelerinden aldığımız aidatla yardımlarımızı devam ettirme şansımız yok. İlgililerin, kararlarını bir daha gözden geçirmelerini ve aklı selim bir karar vererek tekrar işletme hakkını bize vermelerini istiyoruz. Bunu yardım ettiğimiz kişiler adına istiyoruz” dedi.