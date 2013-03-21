Turgay Şeren ölümden döndü

Eski milli futbolcu Turgay Şeren, trafik kazası geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Şeren, kaldırımda bulunan elektirik trafosuna çarptı. Şeren yanında bulunan bir arkadaşı ile yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Turgay Şeren kullandığı 34 UP 1423 plakalı otomobille Barbaros Bulvarı üzerinde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil elektrik trafosuna çarparak durabildi. Facianın ucuz atladığı kaza sonrası Turgay Şeren ve yanında bulunan Arda Şen Bıçakçı yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şeren’e boyunluk takarak, ilk müdahalesini araç içinde yaptı. Şeren daha sonra sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Kollarından yaralandığı görülen Şeren ve yanında bulunan Arda Şen Bıçakçı, ambulanslarla Florance Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Galatasaray ve Milli Takım'ın unutulmaz futbolcularından Turgay Şeren, geçtiğimiz hafta eşi Fatma Füsun Şeren’in vefatıyla sarsılmıştı.