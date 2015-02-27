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Turgay Oğur: İktidarı destekledim, maymun gibi kafese kapatıp gezdirseler şikâyet etme hakkım yok

Turgay Oğur, Başbakan Davutoğlu'nun Sultanahmet Camii'ne ağır makineli tüfekli polislerle girmesini eleştiren bir tweet attığı için gözaltına alınmak istemişti

27 Şubat 2015 21:03

Genç Siviller'in kurucusu akademisyen Turgay Oğur, "Tıka basa dolu camiye iki ağır makineli tüfekle giren başbakan. Hayırlı cumalar" yazan tweet'i attıktan sonra, gözaltına alınmak istediğini ancak krizi yönetemeyeceklerini anlayıp bırakıldığını söylemişti.

Turgay Oğur kişisel Twitter sayfasında, iktidarı desteklediği için pişman olduğunu belirten bir tweet attı. 

Oğur şunları yazdı; "Kibri kaf dağı kadar bu iktidarı öyle böyle destekledim. Maymun gibi kafese kapatıp gezdirseler şikayet etme hakkım yok. Vebalim büyük."

 

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