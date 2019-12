-TURGAY KIRAN YÖNETİMİNİ TANITTI İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Galatasaray'ın, 14 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Turgay Kıran, Galatasaraylı hukukçuların seçimin yapılacağı şeklindeki kararına vurguda bulunarak, ''Hukukçularımız böyle diyor. Biz de yapılacağına inanıyoruz'' dedi. Kıran, Conrad Otel'de düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulu ve diğer kurullardaki aday arkadaşlarını tanıttı ve soruları yanıtladı. Galatasaray'ın ilk defa sıkıntılı bir dönemden geçtiğini vurgulayan Kıran, şöyle devam etti: ''Tekrarını istemediğimiz bir genel kurul yaşadık. Mahkeme kapılarını aşındırıyoruz. Savcılar, arkadaşlarımızın ifadelerini alıyorlar. Bunlar bizim istemediğimiz durumlar. Bir hukuk varsa, biz buna saygılı olmamız gerekir ki, saygılıyız. Şu anda hukuki birçok yorum var. Bizler Galatasaraylı değerli hukukçulara inanıyoruz. Onlar bize bu seçimin yapılacağını söylüyor. Biz 14 Mayıs'ta seçim yapılacak gibi düşünüyoruz. Ama hukuk karar verirse buna da saygılı olacağız.'' Turgay Kıran, başkan Adnan Polat ve yönetiminin 3 yıllığına seçildiğine değinerek, '' Yolun ortasında birisi bir ateş yakarak camiayı sıkıntıya soktu. Artık camiamız bu yangından kaçmak istiyor. Bilinçsiz olarak camia birbirine girmiş durumda. Bizim görevimiz camiayı toparlamak'' dedi. -''ALLAH KORUSUN KULÜP KAYYUMA GİDEBİLİR''- Yönetime gelmek için Galatasaray ile oynamayacaklarını dile getiren Kıran, sarı-kırmızılı kulübü hukuki sıkıntılara sokamayacaklarını söyledi. Kıran, ''Ne olursa olsun, yaralanmış da olsa şu an görevde olan bir başkan ve yönetim var. Bu olaylar büyürse Allah korusun Galatasaray'ı kayyum yönetir. Biz buna izin veremeyiz'' diye konuştu. -''HİÇBİR VAADİMİZ YOK''- Göreve gelmeleri halinde şu futbolcu veya teknik direktörü getirecekleri yolunda bir vaadleri olmadığının altını çizen Turgay Kıran, Galatasaray'ın içinden yetişmiş kişilerle takımı başarıya götürmeyi planladıklarını vurguladı. ''Galatasaray, altyapıdaki arkadaşlarımızla bile sahaya çıksa, en kötü ihtimalle ligde 3. olabilir'' diyen Kıran, şöyle konuştu: ''Bu takımı küllerinden doğuracağız. Tabi ki yabancılar olacak. Gelecek sene Avrupa'da yokuz. Takımı Galatasaray'ın kendi içinden çıkmış kişilerle başarıya götüreceğiz. Galatasaray'ı yönetecek paramız ve vizyonumuz var.'' -''KAOS ORTAMINDAN KURTARACAK OLAN BİZİZ''- Kıran, ''Seçimi kazanma şansınızı nasıl görüyorsunuz?'' yönündeki soruyu, ''Genel kurulun kararını saygıyla karşılayacağız. Galatasaray'ı kaos ortamından kurtaracak olan bizleriz. Biz, bir takımız. Ciddi değerlerimiz var. Genel kurula bunları ileteceğiz, kararını saygıyla karşılayacağız'' dedi. Galatasaray'a hizmet için aday olduklarına işaret eden çizen Turgay Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hiçbir kaos ortamına girmeden. Galatasaray'a çağı yakalatacak bir yönetim kurulu ile buradayız. İhtiyaç ve problemlere çözüm üretmek, Galatasaray'ı geleceğe taşıyacak projeler ortaya koymak için uzun süredir çalışıyoruz. Sadece günün sorunlarını değil, geleceği de planlayacağız. Yarının ihtiyaçlarını da bugünden yönetmek durumundayız.'' Galatasaray'ın bir dünya kulübü olduğunu vurgulayan başkan adayı kıran, kulübün, buna uygun yönetilmesinin zamanın geldiğini söyledi. Kıran, sportif, mali ve idari konularda eş zamanlı başarı arzu ettiklerini de anlatarak, şöyle dedi: ''Öncelikle sportif açıdan başarılı olmalıyız. Artık Galatasaray'da her alanda bugüne kadar olduğu gibi 1-2 kişiyle değil, her branşta bilgi ve tecrübe sahibi komitelerle bu işi yürüteceğiz. Futbolu yaklaşık 7 kişilik uzman kişiden oluşan komiteye teslim edeceğiz. Futbol takımını eski günlerimizden de ileriyle götürmeyi düşünüyoruz.'' -''HEDEFLERİMİZE BİAT ANLAYIŞIYLA ULAŞAMAYIZ''- Turgay Kıran, tüm bu hedeflere biat anlayışıyla ulaşılamayacağının açık olduğunu ifade etti. Başarı ve günlük kazanımlar için değerlerinden ödün vermeyeceklerini belirten Kıran, ''Hiç kimsenin emir ve etkisi altında kalmamış bir grubuz. Özgür irademizle yola çıktık. Bu kavgalarda geri çekildik. Bizim duruşumuz önemli. Biz de olmasak Galatasaray bir harp havasında. Hiçbir seçim kaygımız yok. Kimden oy gelir, gelmez diye düşünmüyoruz. Görev alırsak, bu emaneti en iyi şekilde taşıyacağız. Söz veriyorum'' diye konuştu. -TOKÖZ'DEN ŞOK SÖZLER- Turgay Kıran'ın disiplin kurulu listesinde bulunan eski başkan adaylarından avukat Yılmaz Toköz, mahkemenin tedbir kararının kalkmaması halinde seçimin yapılmayacağını söyledi. ''Bir tedbir alındığı zaman o tedbire kimse karşı gelemez'' diyen Toköz, şunları kaydetti: ''Dava devam ederse, gelecek sene yapılacak normal genel kurul bile yapılamaz. Bu dava 1 seneden önce bitmez. Dilekçeler vererek davaları uzatmak kolaydır, bunun bir de temyizi var. Ama yönetim bu tartışmaları bitirmek için istifa da edebilir. Bu gerçekleşirse kimse seçime engel olamaz. Tedbiri kaldırmazsa seçim olmaz, böyle olacağına da inanıyorum.''