Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı’nı bırakıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel, 30 Mart Pazartesi günü görevinden ayrılacağını açıkladı.

Aynı zamanda Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Başkanı ve Dünya Başkan Yardımcısı olan Turgay Demirel, 1992 yılından beri sürdürdüğü TBF Başkanlığı görevini bırakacağını resmen açıkladı.

TBF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"TBF Binası’nda bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, TBF Başkanı Turgay Demirel Yönetim Kurulu’na 30 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacağını açıkladı. 17 Mart 1992’de başladığı görevi süresince 6 defa arka arkaya Başkan seçilen Demirel döneminde Türkiye Dünya Basketbolunun güç merkezlerden birisi oldu.

Demirel; “1992’den beri Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Başkanı olarak görev yapmak benim için büyük bir onurdu ve bu dönemde Türk Basketbolu’nun elde ettiği benzersiz başarılarının bir parçası olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Bundan böyle FIBA Avrupa Başkanı ve FIBA Dünya Başkan Yardımcısı olarak Türkiye, Avrupa ve Dünya’da sporumuzu daha da yüksek bir seviyeye taşımak için çalışmaya devam edeceğim.” ifadesinde bulundu.

17 Mayıs 2014’de 8 oya karşı 40 oyla FIBA Avrupa Başkanı olarak seçilen ve 13 Eylül 2014 tarihinde FIBA Dünya Başkan Yardımcısı olan Demirel, bu görevlere gelen ilk Türk basketbol yöneticisi.

Demirel’in liderliğinde Türk Basketbolu 1992’den beri birçok alanda olağanüstü bir yükseliş yaşadı. TBF, geçtiğimiz sonbaharda 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaparak son 13 sene içerisinde hem erkek hem de kadın basketbol FIBA kıtasal ve dünya şampiyonlarını düzenleyen ilk basketbol federasyonu oldu. Bunun yanında FIBA Dünya Sıralamalarında A Milli Erkek Basketbol Takımı sekizinci, A Milli Kadın Basketbol Takımı onbirinci ve birleşmiş kategoride onuncu sırada yer alan Türkiye, Dünya basketbolunun zirvesine çıktı. 12 Dev Adam, 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 FIBA Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya ile kürsüye çıktı. Potanın Perileri 2011 ve 2013’te arka arkaya Avrupa Şampiyonası madalyalarını kazanmanın yanında 2012’de tarihinde ilk defa olimpiyat vizesi alıp beşinciliği elde ettikten sonra 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda kendi taraftarlarının önünde dünya dördüncüsü olarak tarihi bir başarıya daha imza atmış oldu.

Kulüp seviyesinde, Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ve Türkiye Kadın Basketbol Ligi (TKBL) her kıtanın en yetenekli oyuncular ve antrenörlerin yer aldığı en prestijli, başarılı ve güçlü profesyonel liglerinden biri oldu.

Bu başarılar, Demirel önderliğinde art arda oluşturulmuş ve uygulanmış stratejik planların ve istikrarlı bir yapının ürünüdür.

Milli Takımlar ve kulüp başarılarının yanında, Türk Basketbolu alt yapısına yapılan yatırımlar daha da parlak bir geleceğe işaret etmektedir. Türkiye’nin her köşesine ulaşılmış olan 12 Dev Adam Basketbol Okulları, 2010 FIBA Dünya Şampiyonası kapsamında düzenlenen uluslararası Children of the World kampı ve 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası kapsamında düzenlenen Camp PASS IT ON, Türk Basketbolu’nun değerlerini Türkiye’de ve Dünya’da yeni nesillere devretmiştir.

Demirel; “Benim için basketbol, sahada olup bitenden çok daha fazlasını ifade ediyor. Sporumuzunun değerlerini gençlerimize aktarmak uzun zamandır TBF’nin en önemli görevlerden biridir ve önümüzdeki senelerde bu yatırımın geri dönüşüne tanık olmak için heyecanlıyım,” dedi."